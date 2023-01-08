藝人小甜甜（張可昀）近期與宋逸民所屬教會鬧出風波，從牧師宋逸民、師母陳維齡，到小組長白家綺及吳東諺等都被小甜甜指控，小甜甜稱宋逸民指揮吳東諺白家綺夫妻阻止她驗傷，導致白家綺粉專被憤怒網友灌爆，針對這點小甜甜老公宋晉賢接受訪問澄清，表示小甜甜是偷偷去驗傷，沒有人可以阻止她，心疼無辜受牽連的白家綺夫妻。

小甜甜在貼文中指控吳東諺、白家綺趕到警察局阻止她驗傷，且要求小甜甜撤告，小甜甜透露陳維齡和白家綺都說：「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」陳維齡更說出打一次有什麼不能原諒的言論，打三、四次就不反對提告，白家綺則希望小甜甜可以當作心裡的秘密，這番指控瞬間引燃網友怒火。

根據《壹蘋新聞網》報導，宋晉賢表示小甜甜是偷偷去驗傷，且身邊朋友沒有阻止她驗傷，事發當天白家綺夫妻立刻趕來，吳東諺很嚴厲訓斥宋晉賢：「不管怎樣都不該動手」，事後宋晉賢反省知道自己錯了。

白家綺因此捲入霸凌風波，有網友跳出來稱國中遭白家綺霸凌，白家綺所屬鳳凰藝能總經理趙善意回應：「由於現在是新聞的熱頭，因此有一些人就會在網路上面發表各種新仇舊恨訊息吧！我們不做任何的駁斥與回應，畢竟對於原生事件，沒有什麼幫助。」

而對於白家綺霸凌指控，趙善意也希望大家可以將心比心，「在國中時代屬於青春期的孩子們，有些人希望能讓自己輕鬆一點，有些人就特別的積極，積極的人面對想讓自己輕鬆的同學，總是會有很多的鼓勵和影響，也許感覺並不那麼令人舒服。」

他強調白家綺一直都很兢兢業業地在自己的學業和工作上，她的積極很可能也對別人造成了一些壓力，「如果這樣的壓力解讀為霸凌，似乎就言重了」。期望媒體與各界都能夠接納在數位時代的眾聲喧嘩。

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