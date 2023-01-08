宋逸民夫婦日前為教會風波開記者會道歉，陳維齡的表情非常痛苦，但進了電梯瞬間變回正常，飽受部分網友的質疑，導致過去的所作所為都一一被起底。熱愛評論時事的網紅陳沂，也挖出陳維齡8年前寫的除臭內褲業配文，嘲諷：「天啊也太敬業，為了錢什麼都說欸。」

陳維齡曾是「最辣大嫂團」成員之一，不吝嗇分享家庭生活以及床笫之事，受洗後她淡出螢光幕，鮮少公開露面，直到教會風波事件爆發，才跟著丈夫宋逸民現身記者會致歉，討論度瞬間飆高。陳沂6日在臉書透露，陳維齡還在大嫂團時，常在臉書瘋狂業配，那陣子對她很「著迷」。

陳沂回憶陳維齡的業配內容不僅超浮誇，照片還美肌過度，金項鍊和嬰兒都被套磨皮特效而看不出原樣。「我記得有一次她要業配除臭內褲，為了賣內褲開始說自己下面臭臭飄異味什麼⋯⋯覺得天啊也太敬業，為了錢什麼都說欸。」最後，陳沂犀利地直言：「後來她去信主就慢慢少了這些有趣的內容，可能發現更好賺的事吧！」

陳沂在留言區貼上陳維齡當年的業配文，笑說：「我記得下面臭臭問題不只講一次，之前業配除臭內褲也會說，顯然是除臭內褲無法解決，但可能靠主變香了。」陳維齡在文中指出，大熱天時穿緊身褲、牛仔褲或絲襪，到廁所脫下時「那味道連自己聞了都害羞」，好險穿了用N95口罩材質製成除臭內褲，降低異味和細菌感染。

網友七嘴八舌地留言：「那她為什麼不乾脆直接把N95口罩戴在下面就好了」、「會悶到像在胯下養蠱一樣可怕吧，穿了就沒味道應該是味道都被悶在裡面惹」、「她說N95口罩材質是認真的嗎？感覺海邊會被磨破皮耶」、「我到底看了什麼，N95的材質不是不織布嗎？不織布做內褲？這家廠商的錢真好賺，這種文章品質也能給過太神了！」