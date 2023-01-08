在《歐盟工業研發投資記分牌 2022》中，華為投入研發金額190億歐元（約合台幣6122億元），在排行榜中名列第4，僅次於谷歌、臉書與微軟公司，還高於蘋果、三星、大眾汽車與英特爾半導體。

據《快科技》指出，華為在2012年在這項研發排行榜上的名次是43名，10年來排名晉升到第4，進展驚人。資料顯示，2021年華為的研發支出為427億元人民幣（約合台幣1909元），約占其年收入的22.4%，近10年累計投入的研發費用超過人民幣8450億元（約合台幣3.78兆元）。

報導說，這項排行榜前2500名中包括 361 家位於歐盟的公司，占研發投資總額的17.6%，822家美國公司（40.2%），678家中國公司（17.9%），233家日本公司（10.4%）和406家世界其它地區（13.9%）的公司。

華為研發持續投入最突出的特點是大力扶持國產元器件，日媒曾報導說，最近研究調查機構對華為5G小型基站進行拆解後發現，中國國產零部件在成本中占到55%，這一比例比原來的大型基站高出7%。美國零部件在大型基站中的占比為27%，在此次拆解的小型基站中的占比僅為1%。可見華為進一步加快了轉換採用國產零件的腳步。

報導表示，華為基站上的半導體此前一直使用美國Analog Devices及美國安森美半導體等的產品，但此次拆解時卻發現，用於控制電源以及處理電波等信號的模擬半導體印著華為的LOGO。因此判斷是採用華為自家設計的產品、不過製造商不明。