高雄茄萣興達漁港「聯春滿」號捕烏船隊8日再傳捷報，在台南七股海域捕獲1.3萬尾烏魚，吸引民眾拍照。（戴泳家提供／林瑞益高雄傳真）

高雄茄萣興達漁港「聯春滿」號捕烏船隊8日再傳捷報，在台南七股海域捕獲1.3萬尾烏魚，令船員們笑開懷。船員在捕烏船隊的船頭上豎立一支國旗，代表滿載而歸。

聯春滿號捕烏船隊在去年底抓到1萬尾烏魚時，船員們都笑稱年終獎金進帳了。這次捕烏船隊是於8日清晨6時在台南七股海域捕獲1.3萬尾烏魚，等於年終獎金金額往上飆升。當船隊下午駛進興達漁港碼頭卸貨時，吸引許多民眾圍觀與拍照。

茄萣興達漁港與梓官區柯子寮漁港曾經是南部兩大捕烏船隊的集結基地，但近年來烏魚捕獲量逐年減少，捕烏船隊也相繼解散。如今，興達港聯春滿號捕烏船隊是台灣少數仍會每年出海捕烏魚的船隊。

聯春滿號船長吳聯明謙稱，近來已在台南將軍、七股海域捕獲2萬多尾烏魚，運氣還算不錯。船員依照慣例，每補獲1萬尾烏魚，就會在船頭上豎立1支國旗。民眾只要看到烏魚船隊的船頭上的國旗飄揚，就代表船隊滿載而歸。