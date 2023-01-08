台北市第3選區（中山、北松山）立委補選開票結果，國民黨王鴻薇贏民進黨吳怡農，當選立委。精神科名醫沈政男認為，吳怡農上次在同一席位的選舉輸給蔣萬安，這次又輸，恐怕必須面對一個殘酷的問題：他還適合參選嗎？沈甚至預言，吳怡農「政治生涯還沒開始，恐怕就已結束了」。

沈政男今(8)日在臉書表示，台北市第三選區因為蔣萬安當選市長而補選的立委席位，果然由國民黨的王鴻薇拿下。吳怡農上次在同一席位的選舉輸給蔣萬安，這次又輸，恐怕必須面對一個殘酷的問題：「我還適合參選嗎？」不要講別的，光從今晚他的敗選感言，那不著邊際的談話，也可略知一二，他並不是還沒準備好，就是再怎麼樣也準備不好。政治生涯還沒開始，恐怕就已結束了。

沈政男認為，吳怡農得票率比先前媒體民調預估高，這是因為投票率只有四成三，就跟四大公投一樣，使得民調有了明顯誤差。結果民進黨有立委竟然說，吳怡農選得比預期好。如果真的像那位立委所說，吳怡農不算大敗，那麼正如先前大家在討論的，到底行政院長蘇貞昌下台的壓力是不是少了一些？他的批註是：該結束卻還想要重新開始。

沈政男點出，只要蘇貞昌不下台，那就代表民進黨還沒有對敗選真正反省，那麼再怎麼選還是都會輸，包括接下來的南投立委補選。

沈政男表示，王鴻薇才剛選上市議員，竟然去選立委也是當選，可見選民這麼認定：只要讓民進黨落選就好，其他不重要。依照媒體的封關民調，吳怡農本來會輸12趴，現在只輸了5趴，你說2024，民進黨的選情會是如何？而今晚王鴻薇的當選，也給了新北市長侯友宜一顆小小定心丸：選完還沒就任就落跑，也是選得上！何況侯友宜已經在新北做了10幾年。就看過幾天，民進黨還有什麼動作了。