古羅馬曾經統一地中海，被稱為「最早的歐盟」，「羅馬學」至今仍是歐洲重要的學問。他們留下的雄偉建築仍然令現代人驚嘆，比如著名的萬神殿(Pantheon)，已有近 2000 年的歷史，它仍是世界上最大的無鋼筋混凝土圓頂的記錄保持者。那麼它的建材就值得研究了。科學家發現萬神殿的不朽，自獨特的混凝土生產技術，它具有自癒的超能力。

麻州理工學院 (MIT)的研究團隊表示，現代建材中最重要的水泥與混凝土，其是羅馬人發明的，他們對於混凝土的使用，可能比我們還熟練。而我們需要研究的是配分，以及耐用的原理。

第一個需要調查的是一種白色石灰碎屑，它們會在看似混合良好的混凝土中找到，以前從沒留意過這些「邊角料」，以為只是混合不良的結果，但是MIT的材料科學家馬西奇( Admir Masic)不以為然。

由於不能去敲打萬神殿，於是團隊前往義大利普里韋爾諾(Privernum)考古遺址，去尋找羅馬混凝土樣本。他們對這些樣品進行大面積掃描電子顯微鏡、X 射線光譜、X射線衍射法等科學分析，以更好地了解石灰碎屑。

根據團隊的分析，羅馬混凝土的工法可能是將生石灰與火山灰、水混合後，然後高溫加熱，再與熟石灰混合而製成，團隊稱之為「熱混合」的過程，會產生這種白色石灰碎屑。

馬西奇說：「當混凝土被加熱到高溫時，如果只使用熟石灰，就不可能產生化學反應，其次，高溫會顯著減少混凝土凝固的速度，因為所有的反應都加速了，所以建造的效率更快。」

「不只如此，這種羅馬混凝土，還有超凡的自我修復能力。」

當混凝土中出現剪力裂縫時，它們會優先移動到石灰碎屑中。當水進入裂縫時，它會與石灰發生反應，形成富鈣水溶液，乾燥後硬化成碳酸鈣，將裂縫就被黏合在一起，防止裂縫進一步擴散。

團隊在知道羅馬混凝土的秘訣後，進行了一場「現代混凝土 VS 羅馬混凝土」的性能比拚，果然，在面對開裂的狀況時，羅馬混凝土在兩星期內內完全自行癒合，而現代的混凝土裂痕還是一樣。

該團隊現在試圖商業化生產羅馬混凝土，他們相信是一種更耐用的替代品。