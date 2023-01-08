五月天逼哭現場歌迷。（讀者提供）

五月天今（8日）在桃園棒球場舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，同時這也是北部的最終場演唱會。演唱會的最後，阿信獻唱〈洋蔥〉給陪伴五月天多年的已故工作夥伴，包括2021年病逝的怪獸吉他手技師小凱（廖文凱），以及癌逝的音響工程師三木修策。

回憶起過去的怪獸、瑪莎、石頭、冠佑，最後都壓抑不住情緒，落下淚水，阿信也在演唱時哽咽，一度無法演唱。同時，今晚演唱會也是怪獸技師John的最後一場演唱會，「十年前他在上一代技師小凱的指定下，上了這艘大船，沒想到十年後他奔向人生下個階段」，內心不捨的John，更是淚崩哭到不能自己。

阿信語氣輕柔的表示，「今晚是北部最後一場演唱會，其實真的有點累了，等下下台想把演出服往空中丟，大聲宣洩一番，我不會再說方舟不可能，或許將來的10年、20年，如果身體夠健康的話，也可以到50年後吧，不知道會唱多久」。

他說不知道將來歌迷還會不會喜歡五月天，但都不重要了，「或許世界末日會到來，也或許我們都老了，如果你還記得五月天，我們就找個河岸邊唱」。他更請現場2.5萬名粉絲一起閉上雙眼，向月亮許願，「將來你可能自己過來，也可能你的孫子、孫女會推著你來，如果他們夠孝順的話。諾亞方舟是你的青春、記憶，到時候見。」