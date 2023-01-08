葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）與沙烏地阿拉伯豪門艾納斯簽下大約，合約包含擔任沙國足球大使的條款，所以體驗當地文化也是C羅的工作，也因為合約要到2025年才會結束，必須得先尋求落腳處，而C羅在找到新住處以前，將入住沙國當地最高檔的四季酒店（Four Seasons Hotel），據傳一個月要價高達30萬美元（約為新台幣920萬5767美元）。

成為超級億萬富翁的C羅，將在沙國享受國王般的待遇，根據《每日郵報》報導，C羅被安排暫時住在四季酒店共兩層樓的豪華套房，而這座標高302公尺的「國王塔」可以俯瞰整個利雅德首都，C羅一行人包含他的家人、朋友及工作人員，將在四季酒店入住17間高檔套房。

目前無法得知C羅入住的房型，但根據四季酒店官網上描述，兩間最豪華套房位在第48及第50層樓，當中有奢華型客廳、私人辦公室、精緻餐廳及媒體室，估計一個月將花費30萬美元，但對於年薪來到2.14億美元的C羅來說，這筆花費只是小兒科，在C羅一行人找到住處以前都不會搬走，另外酒店工作人員也被嚴格囑咐，不能打擾C羅的日常生活。

EXCL: Inside Cristiano Ronaldo's first Saudi home!



£175m-a-year star is staying in a lavish suite at Riyadh's Four Seasons hotel and will rack up a £250,000 bill in A MONTH https://t.co/I6Yi7wTIpI — MailOnline Sport (@MailSport) January 8, 2023

C羅目前雖然已經完成球員註冊，但還是得先服兩場禁賽才可登場，而C羅正式穿著艾納斯球衣可能不會在聯賽上，有機會在交手法甲強權巴黎聖日耳曼的友誼賽上亮相，有望再與梅西（Lionel Messi）上演世紀之爭。