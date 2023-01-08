35歲男星林曜晟（原藝名博焱），曾演出《終極三國》中的張飛，後在《萌學園之萌騎士傳奇》出演獲得許多大小朋友的喜愛，近年在《女兵日記》系列劇集中表現出色，受到不少關注；日前林曜晟突然更新近況，疑似遭人抹黑人品，讓他氣到嗆聲：「已經開戰了！」

林曜晟7日在社群平台限時動態上傳一段黑底白字的話，感嘆：「我沒有要討好全世界的人，我過我的生活，你們可以喜歡也可以討厭我，可以愛我也可以恨我，當然要在網路上罵我，我也真管不到」，他承認過得不好的時候有找朋友幫忙，自己也很感激這些人出手相助，「但跟女朋友？真XX沒有，飯可以亂吃，話不能亂說，亂說話是要負責任的」。

林曜晟7日在社群平台上開嗆。（圖／林曜晟facebook）

林曜晟表示有人一直找他身邊的人亂說話，「去講我人品有問題，說要小心跟我相處，說我跟三個前女友有金錢借貸關係，這種XX莫須有連我自己都不知道的事」，最後他語氣嚴厲警告：「沒關係，有種講就不要被我知道是你，我們大家走著瞧！你已經跟我開戰了，我也絕對會把你找出來！」火大心情不言而喻。

2022年中林曜晟爆出與女友有糾紛，他年尾回顧時有感而發：「2022一整年裡有大半年都在低潮度過，不過還好我沒有被擊倒，整理了一部分的自己後也重新振作，到了年尾也都還笑得出來，今年後半段的生活跟工作有了些重大的改變，感謝我的家人跟朋友們，你們都還在，也陪著我繼續寫故事，2022這個章節比較辣，下一篇讓我們繼續看下去」。