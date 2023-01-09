副總統賴清德競選民進黨主席，8日晚間來到台中市南區醒修宮舉辦「向黨員報告」政見發表會，現場湧入逾500位民眾到場發表意見。（潘虹恩攝）

副總統賴清德競選民進黨主席，開啟巡迴全台舉辦「向黨員報告」政見發表會，8日晚間來到台中市南區醒修宮，多位黨內立委、市議員也來到現場，現場發言踴躍、意見連連，賴清德表示，誠懇接受、改正才能得到民眾的支持，他會將大家的建議帶回向總統蔡英文報告，他也承諾，他若當選黨主席，將會大刀破斧、嚴格執行政策。

現場有人表示，希望中央要強勢，不要溫和的改革，直呼「改革就要大刀闊斧」，獲得陣陣掌聲；有人說，民進黨應要多善用網路與中間選民互動，遇到攻擊抹黑，該反擊就要反擊；也有人指出，民進黨應多提名里長，向基層紮根；更有人說，現在萬物皆漲，雖然政府經濟數字都不錯，但都是科技業帶來的成長，平民百姓都在吃老本，希望賴副總統擔起救國救民的責任。

賴清德說，很多人關心民進黨能否東山再起，他充滿信心，因為看到大家來到這裡、發言踴躍，也感受到鄉親「愛之深、責之切」；誠懇接受大家意見、確實改正才能得到民眾的支持，他會將大家的建議帶回向總統蔡英文報告，他也向現場黨員承諾，未來他若當選黨主席，將會大刀破斧、嚴格執行政策。

賴清德向現場鄉親承諾，未來他會團結黨內力量，一同面對問題，讓民進黨成為中央執政的後盾；第二，他會重振民進黨「清廉勤政愛鄉土」及「綠色執政品質保證」的招牌，杜絕黑金、貪汙，了解年輕人遇到無論是就業、低薪高房價等問題，讓民進黨重新得到信賴支持；第三，他會栽培年輕人，建立公開公平透明的初選制度，讓年輕人有服務機會；第四，民進黨要有新思維，DPP是民進黨的縮寫，D代表民主、P代表和平、P則代表繁榮，未來會為民進黨的新使命打拚。

賴清德也提出，面對未來要拚經濟也要顧民生，台灣企業有相當的本領，未來因應氣候變遷或數位轉型，只要方向、政策正確，共同打拚，相信經濟會越來越好；另也要重視國防、保護和平和人民安全。

而針對散播假消息事件，無論國內外、個人、社群媒體，民進黨未來要建立制度，中央和地方合作，政府與民意代表分工，第一時間提出正確訊息，有好的政策出來，就要快速讓民眾知道。