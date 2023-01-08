新北一名藍姓男子前年至卡拉OK店消費，卻尾隨下班的女員工A，強行搭上A女乘坐的計程車，還以暴力的方式將A女拽下車指侵得逞。新北地院審結，依強制性交罪，處藍男有期徒刑3年10月。可上訴。

判決書指出，藍姓男子2021年4月某日至新北市某間卡拉OK店上班，未料藍男卻尾隨下班的女員工A，先環抱並猥褻A女後，A女使勁掙脫後打算攔計程車離開。

豈料，藍男強行搭上A女乘坐的計程車，還要求司機停車，以強拉、摔丟及毆打的方式將A女拖下車，以體型優勢強行將A女壓在騎樓地板，強行指侵得逞，導致A女頭部紅腫、耳朵及四肢多處挫傷，全案經由A女報警處理才曝光。

新北地院審理時，藍男的律師稱藍是為了向A女討債，酒精催化之下才失慮做出過激的行為，事後也為此感到不安，並積極和解方案，認為以本案來說，最輕刑期猶嫌過重，故依法向法官要求減刑。

但法官認為，藍男只是為了滿足個人性慾望，無視被害人的掙扎與抗拒，強行做出性侵害，對被害人造成難以抹滅的恐懼與傷害，實在難認藍男有何憐憫之處，故無從減刑，酌情後依強制性交罪，處藍男有期徒刑3年10月。可上訴。