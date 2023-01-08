女星小甜甜（張可昀）日前指控25歲丈夫宋先生家暴她，宋逸民夫婦、白家綺夫妻竟阻止她報警、驗傷，陳維齡還3度跳針勸：「才打一次有什麼不能原諒？」引起軒然大波。小甜甜早在去年就在節目控訴丈夫4個缺點，其中一項還是在浴缸排便害她私密處發炎。稍早，宋先生解釋當時的情況，否認在浴缸大便。

小甜甜去年在節目《女人我最大》指出，丈夫在她心中只有20分，不理解對方明明是處女座卻不愛乾淨。小甜甜崩潰地說：「有陣子我突然間私密處發炎，可是我那陣子也沒出外景也沒怎樣，應該不太可能感染，後來我就抓出兇手，我發現我老公每次洗澡都在浴缸裡面尿尿！」不僅如此，有次小甜甜上大號，老公正好內急，只好叫他去垃圾桶解放，「他就說不要，給我在浴缸大便，所以我真的傻眼！」

根據《壹蘋新聞網》報導，宋先生表示當時等小甜甜上廁所太久，褲子不慎沾到排泄物，才在浴缸清洗再丟洗衣機，否認在浴缸排便。

小甜甜和老公宋先生近期在網路互相攻擊，鬧得雞犬不寧，小甜甜稱當初被指名道姓說私生活有極大的問題，才不得已把家務事搬上檯面，最後她強調家暴零容忍不是口號，盼望有心人士勿在背後下指導棋，而全權進入司法程序，未來她不再做任何回應。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。