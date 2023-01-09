針對目前的疫情形勢，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝最新指出，春運前大陸中小城市和農村地區，已遭遇感染高峰。從這個趨勢來看，春運期間，這些中小城市和農村地區有可能會面臨急診和重症發病高峰。

大陸央視8日報導，焦雅輝受訪時表示，自2022年12月起，大陸發燒門診就診量進入快速上升階段，到12月下旬與2023年元旦時，急診量進入高峰期，急診高峰意味著重症救治的高峰也同步到來。目前大陸主要城市，如直轄市、省會城市等，正在渡過或已經渡過感染高峰。從這些大城市的情況來看，急診和重症高峰，尤其是急診也出現回落跡象，但重症救治仍處在高位平台期。

香港經濟日報報導，大陸疫情急速升溫，世界多國相繼宣布收緊大陸旅客入境限制。葡萄牙自7日起，要求來自大陸航班的乘客登機時要持有病毒檢測陰性證明。另外，荷蘭自10日起，要求來自大陸航班的乘客登機時要持有病毒檢測陰性證明，同時要求搭乘來自大陸航班的旅客，應全程佩戴口罩。