位於重慶的大陸新冠病毒快篩製造商：中元匯吉疑因生意大跌而裁員，7日傳出逾千名工人示威衝突，警方調派大批警力到場維穩，守住工業園區，入夜後警民仍對峙。

中元匯吉成立於2008年，是一家專業從事體外診斷試劑及儀器研發、產銷和技術服務於一體的大陸國家高新技術企業。

香港明報報導，中元匯吉日前突然大規模裁員數千人，其中許多人是由勞務中介聘請，對於工廠而言屬於「臨時工」，有人僅工作兩天。工人7日上午得知不用上班後，離開宿舍上街遊行，進而爆發一連串衝突。

網路流傳的影片顯示，中元匯吉位於重慶渡口區建橋工業園C區廠區，7日有大批工人聚集示威。有人在廠區內外傾倒損毀快篩等產品，現場散落大量試劑盒。甚至還有人點火焚燒裝箱製品、打砸機器設備。

現場畫面顯示，大批警員隨後到場維持秩序，其間有穿制服人員把示威者壓制在地，也有網友指出一名派出所副所長遭到工人毆打。入夜後，大批警員持防暴裝備進場，示威者一度與警方發生暴力衝突，示威者投擲雜物，不少警察被迫撤退。中元匯吉工作人員7日證實有人鬧事，並宣稱事件已經平息。