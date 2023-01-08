第18季WSBL女子超級聯賽暨第20季SBL超級籃球聯賽第二日，本季回歸台灣啤酒、8日替補上陣的王皓吉，攻下生涯新高28分，外帶6籃板、3助攻，與洋將喬丹、外籍生蓋比聯手，助台啤以80比65擊敗彰化柏力力。

台啤在首節結束取得領先後，進攻節奏陷入亂流，彰化柏力力趁勝追擊，陳奕綸連攻5分緊追，一度靠著邱家佑底角三分球超前，可惜維持不了太久，台啤再次掌控節奏，王皓吉把握空檔，全場寫下17投中11的高命中率。另外洋將喬丹19分、16籃板與7助攻，外籍生蓋比14分、12籃板與9助攻。

「教練那時候跟我說球隊需要我，希望我回來幫助年輕球員，自己可能也比較有表現機會。」本季從T1聯盟回歸SBL戰場的王皓吉，從2013年就透過選秀進入台啤，無論是對訓練模式或教練周俊三都相當熟悉，會主動找學弟們聊，他說：「跟大部分學弟都沒有配過，他們比較害羞不敢講，很多想法我不知道，所以我私下也會主動約吃飯等等，從6、7月到現在磨合漸入佳境。」

經過這段磨合期，教練周俊三也稱許王皓吉的學長風範，他笑稱，年輕球員在場上比較亢奮就像脫韁野馬，需要資深學長把場面拉回來，「這是我們對他的期待，他做得很好。」

裕隆納智捷對台灣銀行一役，中場結束雙方平手，易籃後老將周士淵率先替裕隆展開攻勢，他單節攻下10分，陳品詮、周暐宸也在末節扮演關鍵角色，助隊保持領先，台銀雖有林柏偉及瑪哈尼連續攻籃，仍以70比78落敗，由裕隆收下2連勝。

WSBL部分，先由台元紡織對壘中華電信，經過一日調整，台元今天團隊平均發揮，每節皆有人跳出來分擔進攻責任，彭曉彤在場上穿針引線，與上屆超強新人林蝶、羅培甄、卓敬得分都達雙位數，反觀電信手感低迷，遭台元拉開最多35分差，末節電信雖找回準心，外線5投中4，仍遭台元以81比57打下。