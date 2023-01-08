台北一名準新娘不滿男友家想辦流水席宴客，嫌棄說高雄是鄉下、辦桌衛生堪憂、打包食材是鄉下人和貧民的習慣等。沒想到卻被小姑不斷打臉。根據最新對話內容顯示，原本公公打算出600萬贊助新人買房，沒想到準新娘只花50萬就想要把房產登記在名下，如今得知真相後也決定收回600萬。沒想到準新娘遭到媽媽在內的眾親友罵翻後仍依然故我不改己見，怒飆未婚夫「你們家的人真的很噁心」！

準新娘日前在臉書社團「匿名2公社」多次發文抱怨，曾任多年里長的男友爸爸婚宴想要辦桌宴客，但流水席不衛生、打包是鄉下和貧民文化、高雄是鄉下，還自誇從小在美國成長。不過準小姑打臉指出，婚宴的錢全都是爸爸支出，聲明不收禮金留給新人，另外爸爸還贊助600萬讓新人能在台北買房，哥哥則會支付300萬和後續貸款，沒想到準新娘只出50萬元就想把房子登記在自己名下，甚至嗆聲若公公收回600萬贊助費或是辦流水席就要退婚。

準新娘透露公公決定收回贊助買房的600萬。（翻攝自匿名2公社臉書）

準新娘今（8）日公布和未婚夫的對話內容，透露婚宴的最新進度。公公得知準新娘計畫後，決定收回600萬贊助費，導致他們買不起台北房子，女方爸媽也被告知此事，「現在連我媽也在念我」；沒想到一片挨罵聲中，準新娘仍不改變態度，怒轟小姑多管閒事，公公說把她當自己女兒、未婚夫說要給浪漫的婚禮都是空話，「你們家的人真的很噁心」，讓隱忍許久、不斷安慰準新娘的未婚夫終於受不了反擊，「你說夠了沒？我家人為了我們的婚事已經幫忙那麼多，現在你說噁心？」

準新娘怒罵公公家噁心。（翻攝自匿名2公社臉書）

準新娘痛批，夫家說好贊助買房又出爾反爾，未婚夫卻一聲不吭，任由小姑欺負她，「這種男人真的是個沒擔當沒肩膀的爛咖！」還沒結婚夫家就不斷下馬威，還跟她爸媽告狀，「然後現在全部的人都在怪我！為什麼我就該受這樣的委屈？」準新娘強調，結婚買房是倆夫妻的事，質疑「登記誰的名字有那麼重要？」、「難道我沒出錢嗎？」

準新娘也繼續攻擊流水席，「我想問…劉德華、吳奇隆、林志穎、周杰倫、郭台銘、張忠謀結婚宴客有讓女方家人出到錢嗎？有在路邊擺桌宴客嗎？」認為女人希望有場浪漫的婚禮有錯嗎？買房登記女方希望這段婚姻有保障錯了嗎？「我從台北遠嫁高雄已經很辛苦，為什麼還要被那些自以為是的鄉下人欺負」。