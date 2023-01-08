游安順與林嘉俐飾演夫妻。（三立提供）

三立8點台劇《一家團圓》近期陸續加入新角演出，包括亮哲、林千鈺及丁寧，讓劇情更加錯縱複雜。而最近具情發展主軸就是游安順小女兒夏宇禾竟愛上了拜把好兄弟伊正，兩人還走進禮堂，讓游安順氣得兄弟大打出手，這位鐵漢柔情的父親最終覺得木已成舟，為女兒幸福著想只能強忍答應。

游安順演活了為女兒什麼都可以犧牲的父親，他說，雖然差20歲在現在的社會已經獲得認同，但女兒和自己的好兄弟在一起，相信每位做爸爸的都會很難答應，就算是自己的好朋友也不太允許。游安順說，現實中女兒應該不至於發生這樣的狀況，一旦發生了，做父母的也只能理解、尊重她的想法和意願，讓她能得到真正的幸福，現在父母只能在適當的機會給一些好的意見，假設小孩仍堅持她所愛，最終投降的還是父母。

游安順說他不會特別給小孩戀愛觀念、或是干涉，就是順著他們，他記得曾經有次女兒帶一個同年紀的男朋友回家，自己突然有點感性，覺得女兒長大了，好像到了離開自己視線的時候了，感到有些難過和不捨，可是這沒有辦法，畢竟是小孩的選擇，只是他認識後覺得這男生好像不太適合女兒，只能安慰自己說：「反正還年輕，可以多認識一些朋友，未來怎麼樣都還很難說。」現在女兒就有一個他覺得還不錯的男友，男生也滿懂事的，笑說：「還會送我一些酒。」他可以從女兒交的朋友當中，看出他和父母之間的應對，知道這個小孩大概是什麼樣子，如果他連基本應對的禮貌都不懂，那他也不知道怎麼跟他相處，他有自認是開朗的爸爸，但小孩真到結婚那天應該還是會哭吧。