台北市第3選區立委補選8日登場，國民黨王鴻薇最終贏民進黨吳怡農5780票，順利當選。國民黨台北市議員徐巧芯問到，若前國策顧問黃承國有出力，會改變吳怡農戰局嗎？媒體人吳子嘉認為，「不可能」。

吳子嘉8日在《董事長開講》表示，吳怡農這次得罪黃承國，票是流失了還是增加？其實很難講，他認為，得罪黃承國，不見得是吳怡農失敗的理由，搞不好是吳怡農固住基本盤的理由，所以很難講。

徐巧芯問到，若黃承國有出力，會改變戰局嗎？吳子嘉認為，不可能，因為吳怡農第一時間和黃承國切割，他說黃承國是黑道，搞不好吳怡農揹了黃承國進來參選以後，會死得更慘。吳子嘉指出，民進黨現在很麻煩，執政久了以後，包袱已經存在。

徐巧芯認為，吳怡農就是政治經歷太淺，她一開始釣魚，是在去年12月1日王鴻薇宣布當選那天，12月2日，她就開始問吳怡農，黃承國是不是他的背後靈，吳怡農就跑出來回答，後來還和黃承國切割了。