儘管面臨工會激烈反對，法國總統馬克宏仍堅持改革退休制度，並將在周二（10日）公布方案細節。然而為了讓退休制度財務能在未來幾年脫離虧損，外界預期法國政府將把方案中最敏感的退休年齡，從目前62歲提高到64或65歲。