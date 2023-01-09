法國政府本周將公布退休改革案 00:012023/01/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管面臨工會激烈反對，法國總統馬克宏仍堅持改革退休制度，並將在周二（10日）公布方案細節。然而為了讓退休制度財務能在未來幾年脫離虧損，外界預期法國政府將把方案中最敏感的退休年齡，從目前62歲提高到64或65歲。 廢止義務役延長 新黨拚8月公投 普丁祭出苛法 俄國反戰抗議人士將判處無期徒刑 數千以色列人聚集特拉維夫 抗議納坦雅胡新政府 #法國政府 #退休制度 #工會 #反對 #法國總統馬克宏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 這綠委反對普發現金 宣布：6000元全捐出「家人的一起」 13:392023/01/04 政治 中職球員工會發聲明 解釋不公布經典賽名單爭議 19:322023/01/04 體育 回顧2022年辭世的時代人物 展望未來 11:252022/12/30 國際 春節「有機可乘」 資方釋善意 桃勤工會不罷工了 12:122023/01/04 生活 錢進：堅決反對美媒抹黑中方調整防疫政策 20:042023/01/05 兩岸 高雄許晉榮接掌中油煉製事業部 將加強防弊 04:102023/01/08 地方新聞 新黨堅決反對延長兵役 提8點發起公投望廢止 13:292023/01/05 政治 兵役延長的美國戰略 04:102022/12/30 時論廣場 南榮科大欲改辦國際中小學 教團控董事會惡質喊話教部拒絕 15:532023/01/03 生活 長榮航勤集體休假 桃勞動局籲工會或召集勞工提調解 13:412023/01/02 生活 桃勤接受工會訴求不罷工了 長榮航勤員工看了卻心寒：太羞辱人 00:342023/01/05 生活 解讀董座搬行李「不爽不要做」 空服工會力挺長榮航勤員工 20:062023/01/02 生活 獎金尬長榮航 華航年終3個月調薪3％ 04:102023/01/07 財經要聞 過年出國注意！桃勤工會拒絕支援長榮航勤 醞釀春節罷工 22:222023/01/01 生活 台南市教育 2022年度代表字 「榨」獲最高票 14:172022/12/29 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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