蘋果將在印度開設實體店 00:012023/01/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為準備在印度開設實體商店，蘋果公司已開始在孟買與新德里等城市招兵買馬，職務包括商業、營運與技術領域，預料聘雇人數將有一百多人。印度是目前全球成長速度最快的智慧手機市場，蘋果很早就計畫要在當地設立實體零售店。 傳大陸與輝瑞大年初一前達協議 允許仿制Paxlovid生產及銷售 歐盟調研機構：華為研發金額投資高於蘋果三星 排名全球第4 女星再遇電信詐騙氣炸爆粗口 公開「靠這招」分辨真假 #蘋果 #印度 #實體店 #為準 #備在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 職場達人－國際財管專家Samrat Khosla 小理專闖出一片天 04:102023/01/07 專題周報 豐原中央獅子會捐贈救災警備車 強化消防機關救災裝備 15:572023/01/08 寶島 2023首周三大指數齊漲 美股開年報喜 後市決戰財報季 04:102023/01/08 財經要聞 元月飆股？逃過庫存風暴 這幾檔IC設計洩1訊號再殺進 20:152023/01/08 財經 熱門股－日月光 Q1業績淡Q2回溫 04:102023/01/07 證券．權證 交往不到1個月！女友洗澡他「急屎」拉在垃圾桶 過來人：還好啦 19:092023/01/08 生活 大學招生再拉警報今年估有8千缺額 04:102023/01/08 生活新聞 《國際產業》政策吸睛 傳雷諾擬於印度產銷平價電動車 14:082023/01/07 財經 高鐵工業訂製價值2百萬元2輛消防勤務車 捐贈苑裡消防分隊 14:202023/01/08 寶島 短期內有「交叉抗體」 中疾控：現階段XBB不會造成本土大規模流行 19:562023/01/08 兩岸 金門小三通復航 金縣府籲接種次世代疫苗提升保護力 21:262023/01/07 生活 國戰會論壇》超徵稅收不應迎合民粹之用（蕭衡鍾） 07:412023/01/08 海納百川 朱晏民專欄－趨吉避凶 首選內需消費股 04:102023/01/08 財經要聞 烏克蘭否認索拉達鎮被俄軍攻下 表示烏軍仍在防守 00:112023/01/08 國際 《國際金融》亞洲金市交投清淡 冀望農曆春節回溫 15:282023/01/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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