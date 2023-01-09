為準備在印度開設實體商店，蘋果公司已開始在孟買與新德里等城市招兵買馬，職務包括商業、營運與技術領域，預料聘雇人數將有一百多人。印度是目前全球成長速度最快的智慧手機市場，蘋果很早就計畫要在當地設立實體零售店。

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