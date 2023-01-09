泰國入境新規 須出示接種疫苗2劑紀錄 00:012023/01/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應中國開放邊境、將有大批遊客湧入泰國，泰國民航局發布聲明表示，9日起所有18歲（含）以上國際旅客入境，須出示接種疫苗劑證明或6個月內已確診並康復證明。未接種者則要有醫生證明為何無法接種疫苗的文件。新措施至少將實施到1月底。 金山電泰國廠火災 損失、理賠待評估 結束3年分流措施 入境北京國際航班1／12起全部直達 大解封 今起確診免隔離 #泰國 #接種疫苗 #證明 #出示 #入境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自港澳入境韓國須附核酸陰 04:102023/01/06 話題觀察 要求中港澳旅客提檢疫證明 加國官員：謹慎作法 20:132023/01/06 國際 大陸入境定序結果出爐 這2種變異株最多 14:382023/01/06 生活 遊泰注意！9日起旅客入境須出示2劑疫苗接種證明 09:552023/01/08 國際 對陸客實行入境防疫措施 央視斥責美國 04:102023/01/06 話題觀察 大陸恢復港澳轉機入境 赴陸將更便利 04:102023/01/06 產業財經 金門小三通復航 金縣府籲接種次世代疫苗提升保護力 21:262023/01/07 生活 有圖有證據！馬雲不在日本 跑到「亞洲這國」吃米其林名店 19:572023/01/07 財經 高端戰士崩潰！病毒殘留PCR陽性 東京5日遊毀了下場慘 21:572023/01/07 生活 移工入侵民宅指侵少女竟輕判 法官稱「這關鍵」難辨 14:062023/01/07 社會 大陸邊境解封5地最熱門 CNN曝陸客有重大轉變 14:322023/01/08 國際 出國注意！申請「疫苗數位證明」注意這時間 14:542023/01/06 生活 陸入境小港機場陽性率達26％ 陳其邁：這2件事重要 12:262023/01/06 生活 《國際社會》歐美日為難陸客 東南亞招手 15:292023/01/06 財經 搶世界盃門票 中華女足赴泰友誼賽 04:102023/01/07 運動天地 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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