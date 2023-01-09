為因應中國開放邊境、將有大批遊客湧入泰國，泰國民航局發布聲明表示，9日起所有18歲（含）以上國際旅客入境，須出示接種疫苗劑證明或6個月內已確診並康復證明。未接種者則要有醫生證明為何無法接種疫苗的文件。新措施至少將實施到1月底。