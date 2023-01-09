暴雨肆虐加州 仍有逾56萬戶家庭停電 00:012023/01/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州上周受到暴雨肆虐，除了造成至少6人喪生，另外據PowerOutage.us統計，到目前仍有逾56萬戶家庭與企業無電可用。氣象局警告，9日有另一個大氣層河流（atmospheric river）侵襲加州，預料將再度帶來強風暴雨。 亞裔男女加州速食店玩吃播 遇種族恐同言論威脅 跨年夜豪雨成災 舊金山雨量逼近173年來紀錄 加州調高時薪遭反彈 #加州 #暴雨 #有逾 #肆虐 #萬戶家庭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抑制油價高漲 加州擬徵暴利稅 04:102022/12/07 全球財經 山獅入侵拖走老邊牧 隔門對峙 結局大逆轉 10:432022/12/10 搜奇 拜登才嗆聲油企 加州開第一槍先下手！她驚呼：太荒謬 00:452022/12/09 財經 《國際產業》砸29億美元 加州將廣設電動車充電充氣樁 16:492022/12/15 財經 中國汽車總量超過3億 半數以上家庭擁有汽車 23:052023/01/01 兩岸 美港口貨運版圖重劃 04:102022/12/26 專題周報 美各地急凍酷寒 加州卻飆異常高溫 08:452022/12/24 國際 特斯拉拚產量 傳朱曉彤赴美助拳 04:102022/12/23 全球財經 新北海外見學團赴美交流返台 分享豐碩學習成果 11:302022/12/23 生活 撞見自己淪繼父電腦裸照主角 美女設計師崩潰殺人、棄屍垃圾堆 12:552022/12/14 國際 FTX創辦人77億元交保候審 父母拿加州房產擔保 14:072022/12/23 國際 加州副市長訪高市議會 議長盼促高科技產業合作 14:262023/01/03 政治 避免誤導消費者，加州立法禁止特斯拉宣傳任何含有「自動駕駛」字眼的功能 15:152022/12/27 汽車情報-汽車新聞 影》美B52空射高超音速飛彈打擊目標 完全測試首成功 08:192022/12/13 軍事 搖很大！北加州6.4強震 逾5萬戶斷電 多地煤氣洩漏 19:432022/12/20 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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