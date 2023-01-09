加州上周受到暴雨肆虐，除了造成至少6人喪生，另外據PowerOutage.us統計，到目前仍有逾56萬戶家庭與企業無電可用。氣象局警告，9日有另一個大氣層河流（atmospheric river）侵襲加州，預料將再度帶來強風暴雨。