大陸陝西一名男子表示，自己才剛買半個月的新車，就被同村2個小孩給刮花，其中一個小孩的家長已經誠懇道歉和賠償，但另外一個小孩的家長卻不認帳，他表示也不是非要對方賠錢，但他們的態度實在太惡劣，難以接受。

綜合報導，事發於5日，陝西咸陽尹先生反映，自己剛買了半個月的新車，就被同村2個小孩給刮花，「我去我舅家那邊，兩家小孩過來把我車三處刮得不像樣」；隨後尹先生去找兩家協商，其中一小孩家長已經誠懇道歉和賠償，但另一小孩的家長不認帳，對於監視器錄到的畫面堅決不認，還表示自己不要臉要錢。

尹先生表示，經過鑑定，3個車門都要重新噴漆，共人民幣1200元，一家已經賠了人民幣600元，另外一家卻不願認帳，他也只能自認倒楣，並表示其實也不是非要對方賠錢，就是態度很惡劣難以接受。

消息曝光後，網友紛紛留言「報警呀……自己肯定解決不了」、「這教育，社會上以後有人教育」、「要讓孩子知道為自己的錯誤買單」、「不知道這種家長腦袋怎麼想的」、「小了不管大了翻天」。

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