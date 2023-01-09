這樣怎麼生活？印尼雅加達一棟豪宅的屋主，她學歷顯赫，又樂於幫助別人，但自從老公過世後家道中落，她帶小孩住在斷水斷電的廢棄豪宅中長達12年，而她拒絕接受當地居民或政府的幫助，因為她覺得可以養活孩子。

報導，東雅加達查貢有一棟廢棄豪宅，58歲屋主蘇爾卡西赫（Eny Sulkaesih）帶小孩過著斷水斷電的生活長達12年，而他們家曾經很有錢，但自從老公過世後便家道中落，而她也罹患了憂鬱症。

當地居民說，這是真的，蘇爾卡西赫拒絕接受幫助，願意過著沒水沒電的生活，因為她覺得她還很有錢，不想接受幫助。儘管蘇爾卡西赫這樣，居民還是沒放棄，試圖為她的23歲的獨生子阿比瑪（Pulung Mustika Abima）找工作，讓他擔任保全。居民表示，阿比瑪很聽媽媽的話。做任何事都要經過媽同意，所以他不想得到社福幫助。據了解，因為蘇爾卡西赫身體狀況每況愈下，阿比瑪還要休學承擔起照顧母親的責任。

報導，蘇爾卡西赫學歷顯赫，她其實還是一名醫師，一位曾經在她家工作的管家說，「我以前在這裡工作，幫忙燙衣服，我從小孩的童年就能看出來，他們家曾經很富有。」而當時蘇爾卡西赫是個善良又樂於分享的人，但在老公過世後一切都變了。至於為何經濟狀況會變這樣，據悉，老公過世後沒有留下任何奢侈品。

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