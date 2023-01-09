農曆春節連續假期即將到來，為展現政府運作與服務沒有空窗期，讓民眾安心、快樂過好年，警政署規劃自112年1月1日22時起至同年1月30日24時止（共計30日）執行「112年加強重要節日安全維護工作」，全國警察機關堅守崗位，24小時持續維護治安及交通，提供完善的警政服務措施，讓民眾平安歡度春節。

「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸

為因應當前社會治安狀況並發揮安定民心之功效，有效打擊犯罪，將以往工作期程由15日調整為30日，期前部署，由各警察機關依轄區特性及治安狀況，整備規劃執行犯罪預防與偵查、交通疏導與順暢及立即回應民眾需求，並妥適運用民間力量，結合中央與地方資源，滿足民眾對於治安、交通及服務之全方位需求。

綿密規劃作為、有效打擊犯罪

春節期間民眾有赴金融機構提領鉅額現金需求，加上年貨商圈、彩券行、觀光景點及廟宇等人潮熱絡，現金交易數量大增，易遭不法之徒覬覦，因此採取「犯罪預防、偵防並重」之方式，縝密規劃治安維護作為，強化勤務作為，展現警察維護治安之決心。

疏導管制並重、確保交通順暢

春節假期民眾均會安排返鄉團圓、向親友拜年及闔家出遊走春，高速公路、各地交通樞紐、觀光風景區、遊樂區及名勝古蹟等地勢必湧入大量車潮，恐造成交通阻塞，影響車流順暢。因此，各警察機關採機動、彈性與即時之管制措施，加強易壅塞路段之疏導，強化稽查及管制作為，降低事故肇事率，維護行車秩序與道路安全，確保交通順暢，讓民眾安心返鄉過節及出遊。

春節期間各警察機關積極回應民眾需求、貼心為民服務。（圖／警政署提供）

積極回應需求、貼心服務民眾

為民服務部分秉持「立即有效回應民眾需求」之同理心與服務熱忱，結合協勤民力資源，積極投入與治安、交通有關之具體服務，著重於協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位、推動協助民眾舉家外出住居安全維護及結合民力服務社區等項目，讓社會大眾感受警察貼心之服務，讓民眾可以「安全」、「平順」、「安心」地過個好年。

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