阿里巴巴前創辦人馬雲近日現身泰國曼谷，除了觀賞泰拳秀以外，還前往曼谷米其林排隊名店「痣姐熱炒」（Jay Fai）大啖美食。這家吸引馬雲親自光顧的名店，不僅獲得米其林一星的殊榮，Netflix紀錄片《世界小吃》團隊也慕名上門採訪，而這些美味佳餚，全都是由唯一主廚兼老闆娘Supinya Junsuta一手料理。

綜合外媒報導，Jay Fai位於泰國首都曼谷舊城區，70多年前由老闆娘的父親創立，之後Supinya Junsuta第二代接班，已經77歲的她，堅持不假他人之手的料理之道，迄今仍是餐廳唯一的主廚，從2018年首次摘下米其林一星的榮耀後聲名大噪，慕名而來的觀光客絡繹不絕，沒有預訂的話至少要排上4個小時。

Jay Fai以泰式海鮮熱炒聞名，即便是馬雲也豎起大拇指讚不絕口，諸如黃金蛋包蟹、黃咖哩螃蟹炒蛋、醉漢麵、冬蔭湯等都是來店必點的美食，老闆娘平時會戴著標誌性的大護目鏡煮菜，成了店內的另一招牌，因為生意實在太好，Supinya Junsuta的女兒也辭去工作在店裡幫媽媽。

Jay Fai外觀上和小吃店一般無二，是目前唯二獲得米其林星級榮譽的街邊小吃，另一家是新加坡的大華豬肉粿條麵。不過不同的是，大華豬肉粿條麵價格親民，而Jay Fai每道菜的價位都堪比五星級飯店，至少5、600泰銖起跳，最貴的甚至高達2000泰銖，每人均消破千，對當地平均生活消費水準來說很高。

事實上，老闆娘在得知摘下米其林一星後，她並沒有因此漲價，雖然高興獲得認可，但對突如其來的鎂光燈感到不自在，甚至引來稅務局的關注，曾一度想把星級榮譽退還米其林，因為認為許多人只是為了拍照而來，而不是吃東西。