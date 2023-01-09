星座專家唐綺陽分析1／9~1／15星座運勢，本周有兩顆星逆行，除了水逆之外，還有天王逆行；13日則迎來火星順行，對於之前所關注的課程、教育及新聞媒體各種紛擾，將有進一步的調整。
尤其是此時此刻水星、太陽都落在摩羯，專業能量強大，受到嚴格的把關檢視，投機取巧者容易踢到鐵板。另外，受到水逆與火星雙子150度影響，對戰意味較強，容易產生唇槍舌劍或是新舊之間的對立逐漸升溫。
星象影響：火星順行、日水在摩羯、水逆與火雙子150度。
【累的：巨蟹、射手、摩羯、雙魚】
巨蟹：忙碌中要穩定內心，感情大膽說出心聲
射手：好或壞能徹底對決，感情上可大膽告白
摩羯：事業上別自我綑綁，感情互動放輕鬆點
雙魚：職場上要懂得呼救，感情上還是別遷就吧
【穩的：雙子、獅子、天蠍、水瓶】
雙子：忙碌中要注意養生，對桃花平常心就好
獅子：事業上有長遠考慮，樂觀自信更有魅力
天蠍：工作以柔克剛，溫柔體貼更有人氣
水瓶：有機會就先試試，感情桃花多、人氣高
【讚的：牡羊、金牛、處女、天秤】
牡羊：人際關係動起來，交友比戀愛愉快
金牛：有年下型的貴人，感情要走青春可愛路線
處女：有想改變的念頭，感情有機會復合
天秤：工作上能得救援，感情可高調甜蜜
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