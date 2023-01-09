解封行情、連假商機，再加上政府普發紅包的加持，內需產業的吃喝玩樂概念股，在天時地利人和之下，有如金身護體。

先前位居「疫情海嘯第一排」的內需股近來可說是正式走出低迷的景氣，隨著各界關注全國稅收超徵四五○○億元是否能還稅於民的議題熱度不斷增溫，再加上一連串歲末年初的節日氣氛，帶動購物、聚餐及旅遊效益持續發酵，在即將迎來史上最長十天的農曆春節連假之時，內需股搖身一變，成為資本市場當中的當紅炸子雞。

回顧近年來的狀況，自新冠肺炎疫情爆發以來，因為民眾自主加強防疫、減少外出，導致消費力道隨之趨緩，後來，隨著境內疫情擴散，以及三級警戒的實施，零售、觀光、旅遊、餐飲的等國內消費市場更是受到嚴重衝擊，在過去疫情期間，真的只能用苦撐兩年多來形容，甚至經濟部還祭出補助措施，協助業者度過難關。所幸，二二年以來，內需市場在疫情趨緩、人潮回流以及邊境解封的利多因素帶動下，迎來許久未見的榮景。

餐飲率先引領反彈

至於國人期待已久、近日來炒得沸沸揚揚的「還稅於民」議題，也在總統蔡英文及行政院長蘇貞昌陸續發表，可動用的一八○○億元中，部分須預留不時之需，剩餘則規劃用發現金方式，與全民共享的談話之後，有了相對明朗的解答。法人看好，原先就持續增溫的內需市場，在政府即將普發紅包的加持之下，有望再更上一層樓。

綜觀當前國內內需市場狀況，根據經濟部統計處去年底發布「邁向穩步解封的內需市場現況」專題，分析國內零售及餐飲業營收近年走勢，其中，受傷最為慘重的餐飲業，根據經濟部說法，確實衝擊明顯比零售業更為巨大，疫情對於餐飲業的從二○、二一年的全年營收都比疫情前水準低迷就可以看出端倪，而二二年上半年則是因為確診人數持續攀升，仍然影響民眾外出用餐的意願，所以市場狀況尚未穩定。

不過，隨著下半年疫情趨緩，用餐人潮大幅回流，餐飲業的整體營業額也已來到超越疫情之前的水準，眾多資本市場中的連鎖餐飲集團都繳出亮眼成績單，包括王品、八方雲集、美食ＫＹ、漢來美食、亞洲藏壽司、乾杯、豆府、瓦城、揚秦、六角、聯發國際等都是可留意標的。（全文未完）

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