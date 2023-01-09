台北市第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇當選，王鴻薇指出，她已成功接棒台北市長蔣萬安，讓蔣拚市政沒有後顧之憂。至於有網友在網路節目上疑惑，王鴻薇會不會在8年後去選台北市長，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日則表示，他並不認為王鴻薇有會選市長的準備，因為「王鴻薇在選戰當中並沒有把立法委員的氣質表現出來，這是非常可惜的一件事情」，引發討論。

吳子嘉8日在網路節目《董事長開講》中表示，他並不認為王鴻薇有會選市長的準備，「因為王鴻薇是記者出身，王鴻薇的政治訓練上面的概念，並沒有往政治領袖方面去培養」，吳子嘉分析，王鴻薇表現的還是一個比較大牌而強勢的議員，王鴻薇在選戰當中並沒有把立法委員的氣質表現出來，這是非常可惜的一件事情。

最後吳子嘉也坦言，王鴻薇談的議題都沒有到國政高度，如果是國政高度就要談到戰略、價值觀等虛擬的東西，「這要有豐富的學養做背景才能談下去，因此未來王鴻薇還有很多要歷練的地方」。