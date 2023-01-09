台北市第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇當選，王鴻薇指出，她已成功接棒台北市長蔣萬安，讓蔣拚市政沒有後顧之憂。從九合一大選、嘉義市長選舉到今日的立委補選，都展現國民黨團結、合作的精神，相信本次勝利將對藍營2024來說是一劑強心針。一份最新的民調指出，這次的台北市立委補選，有60.5％的民眾認為恐影響2024總統大選，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》8日起進行網路民調，針對「台北市第三選區立委補選結果出爐，王鴻薇奪得勝選，會部會影響2024總統大選」，台灣民眾對這件事情的看法，截至8日晚間11時，已有約7600人參與投票。對於「你認為這次選舉結果會影響2024總統大選嗎？」，有26.5％的民眾認為「影響非常大」、有34.0%的民眾認為「還算有影響」、有27.0%的民眾認為「不太有影響」、有8.0％的民眾認為「完全沒影響」、另也有4.5％的民眾認為「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「對於這次立委補選結果，你滿意嗎？」，有46.4％的民眾認為「非常滿意」、有30.4%的民眾認為「還算滿意」、有9.2%的民眾認為「不太滿意」、有8.6％的民眾認為「完全不滿意」、另也有5.4％的民眾認為「不知道／沒意見」。