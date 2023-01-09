副總統賴清德參選民進黨主席，8日到嘉義市舉辦「向黨員報告」政見發表會，黨員炮聲隆隆，批中央應對輿情差、市長參選人應找深蹲地方扎根的人、地方不團結、要求民進黨堅持排黑及落實黨紀，賴清德說，對黑金「深惡痛絕」，請檢調「嚴加查辦」。而最近有一份最新的民調指出，有95％的民眾對賴清德「沒信心」，僅有3％的民眾「有信心」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》8日對於「副總統賴清德宣誓嚴加查辦黑金，請問您對政府查辦黑金有信心嗎」進行了網路民調，截至8日23時，已有9999人進行投票，有95％的民眾對賴清德「沒信心」、有3％的民眾對賴清德「有信心」、有1％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「民進黨政府查民進黨黑金，自己人查自己人，怎麼可能查出什麼鬼東西」、「黑與金的連結要有權作引子，執政黨吃向難看，同黨人士都看不下去，哪有自斷手腳的重金錢癮者」、「他是同路人，再裝就不像了」、「如果可以辦得話，何必一直到現在才說？根本是沒有餘力，只是在搏眼球吧！」、「一丘之貉，作戲給支持者看的，要宣誓早就做了，幹嘛挑現在講，政治意圖太明顯」。