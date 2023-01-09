從網路起家的人氣鞋履品牌D+AF，每每開設實體店都引發粉絲排隊狂潮，獲「台北排隊名店」封號，這個稱號自品牌於2022年末首度進軍台中一中商圈開設實體店後，可就不只有台北排隊狂潮了，品牌進軍台中便創下開幕首日突破千人次逛店、開幕兩週破萬人逛店的佳績。

D+AF台中旗艦店開幕首日突破千人次、開幕兩週破萬人逛店佳績。（ D+AF提供）

D+AF台中旗艦店佔地百坪的獨棟兩層空間，以白色為基底、侘寂風的裝潢擺設，宛若韓國網美店。（ D+AF提供）

百搭時尚．中車線方頭木紋跟襪靴。（ D+AF提供）

品牌透露台中會員人數僅次於台北，再加上許多粉絲敲碗品牌進軍台中，故選擇台中作為品牌進軍中南部市場首站。D+AF每間實體店都極具特色，寵粉的品牌自然也誠意十足，耗資千萬元於一中商圈打造佔地百坪的獨棟兩層旗艦店，以純白色調為基底，搭配特別訂製的展台、不規則鏡面，以及舒適的沙發區，創造質感韓系的風格，不論逛街、試穿順道拍照打卡都十分合適。另為提升消費者購物體驗，品牌減少店內鞋子陳列數量與擺設，加入綠植裝飾搭配整面落地窗，店內採光融入窗外自然光，塑造明亮舒適的購物空間，整體裝潢與近期日韓盛行的「侘寂風」風格不謀而合，在一中商圈中獨樹一格，走入店內彷彿誤闖韓國新沙洞。

搶眼時髦．馬銜釦漆皮鬆糕樂福鞋。（ D+AF提供）

好感專屬．中車線設計方頭低跟長靴。（ D+AF提供）

除店裝優雅美型之外，品牌主打週週上新、尺碼齊全的鞋款，不論各種風格的穿搭均能從店內挑選最適合的鞋款搭配，大腳女孩也不需為穿美鞋而虧待自己穿著不合腳的鞋。為此品牌也特別推薦三款人氣熱銷鞋款，做為新春搭配的穿搭提案，分別是秋冬穿搭聖品中車線設計方頭低跟長靴、中車線方頭木紋跟襪靴，以及四季都百搭的馬銜釦漆皮鬆糕樂福鞋;前兩者靴款均運用合身的曲線、4公分的跟高修飾腿部線條，另外還有貼心的後拉鍊設計方便穿脫，因而受到粉絲喜愛，後者鞋面運用軟質漆皮打造，提升舒適度，鞋底的鬆高設計以及鞋面的馬銜扣裝飾，極具設計感，早上穿去上班、晚上直接去約會都十分合適。