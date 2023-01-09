《牛車來去》安心亞等演員前進饒河街夜市掃街造勢。（公視、禾豐製作提供）

《牛車來去》安心亞等演員前進饒河街夜市掃街造勢。（公視、禾豐製作提供）

《牛車來去》導演李岳峰率演員群前進饒河街夜市掃街造勢。（公視、禾豐製作提供）

《牛車來去》在松山慈祐宮前舉辦第一集搶先看。（公視、禾豐製作提供）

《牛車來去》導演李岳峰率演員群在松山慈祐宮拜拜。（公視、禾豐製作提供）

公視時代生活劇《牛車來去》14日晚上9點首播，導演李岳峰7日晚率安心亞、楊烈、米可白、蕭景鴻、曾子益等演員前進饒河街夜市宣傳，並於松山慈祐宮前舉辦第1集搶先看活動，逾百位觀眾與演員們一起在戶外現場觀看首集，首次以全台語演出農婦的安心亞表示，她的緊張程度彷彿是等待發考卷的時刻。

看到現場觀眾們隨著劇情傳出驚呼和笑聲，安心亞很開心也放心地說：「《牛車來去》的故事深深地打動我，非常喜歡阿春這角色，無論命運給她多少考驗，她都很溫柔堅毅地對待身邊每一個人。尤其在現今提倡愛自己的時代，更讓我體會到以前的女性很不容易，希望透過這故事讓大家更了解以前女性的偉大，傳達出我的感動給觀眾。」

飾演佃農的安心亞、蕭景鴻、曾子益表示，開拍前的功課都是要曬黑皮膚更貼近角色，曾子益專程去日曬房，因為次數太頻繁肩膀還曬出曬斑，每天拍戲妝髮完的第一件事就是跑去用雙手抓泥土及打赤腳去鏟土，要讓指甲縫都有黑黑的泥土痕跡，每天導演都要檢查，為的是讓他們更接近劇情環境裡的角色。且拍攝時都是真實打赤腳，要下田勞動也要在石子路上快走，甚至被人追趕也是赤腳跑步，每天身上沾的泥巴讓收工後洗澡的水都變成黃色的，每次檢查腳底也會再多幾道傷痕，後來就習慣了。

安心亞說：「有場我在鄉下很多小尖石子路上快跑的戲，我來回跑了10幾遍，到最後一次拍攝是要拍我的背影，我問導演說不會收音喔？因為腳底痛到我實在忍不住邊跑邊飆出髒話了。」

導演與安心亞、楊烈、米可白、高欣欣、吳鈴山、蕭景鴻、曾子益、葛丞、廖錦德、張景閎、鄧雨忱一同在松山慈祐宮拜拜，祈求《牛車來去》上檔收視開出亮眼好成績。其中參拜註生娘娘，讓劇中飾演楊烈與高欣欣的媳婦的米可白感觸良多，回想起拍戲時的角色心情，戲中她與指腹為婚的楊子儀結婚近3年仍未懷孕，婆婆高欣欣對她說：「粿不論好壞，至少要甜。女人不論美醜，總要會生。」但米可白飾演的「千佳」求神問佛仍無法懷孕，遭受很大壓力，更因此引來人生巨變，就是劇中丈夫楊子儀與安心亞借腹生子。

米可白說，劇組的場景氛圍讓她很容易入戲想像以前時代，「我的角色面對公婆催生的壓力，我感受到當時女性的無奈。為了家庭的和諧，只能放下自己的尊嚴，只為能完成長輩傳宗接代的期望。」