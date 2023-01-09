波索納洛支持者不滿選舉結果，闖進巴西總統府，鎮暴部隊進行維安。(圖/路透)

Video captured supporters of former president #Bolsonaro smashing their way into the Planalto Palace in Brasilia. The building is the official office of the president. #Brazil pic.twitter.com/Ove6rbaguO — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) January 8, 2023

All eyes need to be on Brazil right now. Democracy is completely under attack. Bolsonaro supporters are invading Congress, the presidential

palace, and realms of power in Brazil.

Unbelievable scenes.



pic.twitter.com/q0ywe88ubm — Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) January 8, 2023

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

巴西電視媒體和社群平台的影片畫面顯示，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者今天闖入位於首都巴西利亞的最高法院、國會大廈和總統府。

這起事件就如同2021年1月6日時任美國總統川普（Donald Trump）的支持者闖入美國國會大廈，巴西當地媒體估計約有3000人參與其中。

法新社報導，上傳到社群媒體的影片畫面也可看到，暴徒衝進了巴西總統府普拉納爾托宮（Planalto palace）和最高法院。

去年10月30日巴西總統大選第二輪投票，左翼總統候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）險勝波索納洛，但很多波索納洛的支持者質疑選舉結果。

路透社報導，波索納洛在沒有證據的情況下，多次質疑巴西國內電子投票系統的可靠性，許多他的死忠支持者相信這個論調。

波索納洛在總統任期結束前48小時離開巴西前往美國佛羅里達州。魯拉目前人在巴西聖保羅州（Sao Paulo）。（譯者：陳彥鈞）1120109