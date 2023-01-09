台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨王鴻薇得票率52.26%，擊敗民進黨吳怡農的47.27%。前民進黨立委郭正亮表示，原本大家預期王鴻薇、吳怡農會差距10個百分點，結果比預期的差距要小，因為吳怡農最後的策略完全正確，不要引起文宣的對決，而轉入打組織盤，不然他可能輸更多。

郭正亮8日在《國民大會》節目中表示，王鴻薇、吳怡農比預期的差距要小，本來大家預期差距10個百分點，因吳怡農最後的選舉策略正確，他知道在文宣上、口條搞不贏王鴻薇，所以他也不跟王鴻薇辯論，都轉入打組織盤，中山區的組織盤顯然是有出來，因為吳怡農在中山區贏了844票，表示黨中央有去動員里長。

郭正亮接著指出，事實上，這個選舉，當地市議員最幫忙的是顏若芳，民進黨前議員梁文傑和台北市議員王世堅幫忙有限，比如梁文傑，頻率和吳怡農搭不上，也不知道怎麼幫忙，顏若芳就真的完全跑場，搞組織動員。吳怡農最後的策略完全正確，不要引起文宣的對決，不然他可能輸更多。

郭正亮認為，因為王鴻薇在中山區沒有選過，中山區也不好經營；郭說他自己選過，知道選區極為複雜。吳怡農和蔣萬安選立委時，兩人都選得不錯，吳怡農只輸13000票，在這一區並不容易。

郭正亮指出，因為北松山真的很難選，王鴻薇卻在北松山贏了6千多票。但這次至少沒像嘉義市長選舉民進黨李俊俋那一次比預期還低，吳怡農這次跟預期差不多，基本上松山區有出來投票，因此不算大敗，雖敗猶榮。因此他估計，2024這一區還是會由吳怡農選，王鴻薇則真的要用這一年好好經營中山區。