「缺工問題近期成為全球關注的焦點，而台灣不少行業更是事求人，但還是找不到人，因此機器人能否取代部分人力工作也成為產業關注焦點。不過以目前來看，要完全取代難度太高，如果透過數位化，搭配部分的專業型機器人，才有機會取代部分工作，但也是要看不同產業而定。」一位製造業主管告訴CTWANT記者。

M觀點創辦人Miula指出，台積電（2330）的虹吸效應是缺工問題的原因之一，因為台積電持續擴廠，讓其他產業，特別是傳統產業，面臨極大的人員流動問題，因為如果台積電技術員一年薪水60-70萬元，等於月薪大概也有5-6萬元，對於不少獲利能力相對較不穩定的產業，成本壓力大增。

另外一個缺工的原因，則是屬於非典型就業的外送行業，根據非正式統計，如果外送員一天工作八小時，每周五天，大概也會有四萬元的薪資，這種工作時間相對自由，因此也排擠了其他產業的用人需求。

缺工問題有多嚴重？以美國為例，像是速食業龍頭麥當勞在2022年12月就將德州一家分店改為無人餐廳，消費者先透過手機APP點餐，就可以依照指示開車到得來速車道取餐。甚至還有美國一個麥當勞店經理為了解決缺工問題，將時薪提高到50美元，結果還真的有員工願意從早上六點上到晚上11點，一天就賺進850美元。

美國一家麥當勞店長為了吸引員工上班，將時薪提高到美元，也讓該店一位店員slaytok1一天上了17小時的班，賺850美元。（圖／翻攝抖音）

全球首富馬斯克（Elon Musk）曾經指出，機器人將比電動車更具市場價值。而去年9月30日，特斯拉（Tesla）的「人工智慧日」（AI Day）活動中就展示了讓馬斯克所認為理想中的人型機器人Optimus。

不少台灣廠商也在研發各式型態的機器人，從鴻海（2317）替軟銀設計研發的Pepper，廣達（2382）集團旗下達明機器人所生產的產線協作機器人，華碩（2357）的智慧機器人Zenbo；和碩（4938）新一代商用服務型機器人Aria；仁寶（2324）的AGV搬運機器人；緯創（3231）的自主移動機器人Wifundity；微星（2377）智能防疫消毒機器人；佳世達（2353）智慧運輸機器人MiBot等。不過這些機器人多屬於協作型或是服務型居多。

對於勞力密集產業來說，機器人能夠取代的部分依然相當低，以精密組裝來說，像是蘋果（Apple）iPhone，就仍無法用機器人來組裝；另外在搬運機器人部分，目前主要還是以倉儲為主，屬於較固定式的空間，對於像是貨物放入物流車等非固定式堆疊的工作，機器人的限制仍多。

「就目前的技術來說，非固定式的作業環境對於機器人來說，除了本身的負重能力，另外還需要像是鏡頭等空間測距等不同技術相互配合，因此現在最多就是透過協作機器人來協助物品搬運，至於要完成像是裝箱或是上架等最後一哩路，還是要以人工為主。」一位負責機器人的廠商研發主管直言。

廣達旗下達明機器人所生產的產線協作機器人目前負重能力已達20公斤。（圖／翻攝自達明機器人臉書）

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