32歲新銳導演阮鳳儀當初與製片人男友苗華川共同打造出《美國女孩》，成功抱回金馬多項大獎，更讓阮鳳儀拿下金馬最佳新導演肯定，如今這對搭檔不只是事業開花結果，感情也傳出好消息。據了解，製片苗華川已向阮鳳儀求婚成功，阮鳳儀將於今年8月晉升新婚人妻！

阮鳳儀將自己與媽媽之間的母女親情，以及文化衝突經歷改編成《美國女孩》搬上大銀幕，在金馬拿下「最佳攝影獎」、「最佳新演員」、「最佳新導演」、「金馬獎觀眾票選獎最佳影片」與「國際影評人費比西獎」，當時阮鳳儀就感性向製片男友苗華川道謝，「謝謝製片把三年生命奉獻給生命，他是《美國女孩》中最重要的男孩。」

阮鳳儀被求婚成功，將於8月嫁給製片男友苗華川。（圖／翻攝自苗華川IG）

苗華川低調深耕電影圈，不只是《美國女孩》受到肯定，製作短片《島嶼故事》也入選坎城影展基石單元。其實他是聯華神通集團第三代，受熱愛電影的父親苗豐聯影響，踏入電影圈，也是台灣首位製片獲選《富比世》亞洲30 under 30的代表。

如今這位「美國女孩」阮鳳儀心中最重要的男孩，也將成為她人生的另一半，苗華川今年初時開心在社群公布求婚成功的喜訊，寫下「Ended the year with a “yes” and a new beginning，期待在2023年邁向新的階段，開啟新的一頁。」並放上阮鳳儀開心捧著花束、無名指戴上鑽戒的甜蜜照片；阮鳳儀本人也嬌羞認了喜訊tag未婚夫表示：「期待新的一頁。」女方媽媽也跟著轉發，寫著「8月女兒要出嫁了」，開心祝福女兒邁入人生新階段。

阮鳳儀甜蜜認了訂婚喜訊。（圖／翻攝自阮鳳儀IG）

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