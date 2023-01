32歲新銳導演阮鳳儀當初與製片人男友苗華川共同打造出《美國女孩》,成功抱回金馬多項大獎,更讓阮鳳儀拿下金馬最佳新導演肯定,如今這對搭檔不只是事業開花結果,感情也傳出好消息。據了解,製片苗華川已向阮鳳儀求婚成功,阮鳳儀將於今年8月晉升新婚人妻!

阮鳳儀將自己與媽媽之間的母女親情,以及文化衝突經歷改編成《美國女孩》搬上大銀幕,在金馬拿下「最佳攝影獎」、「最佳新演員」、「最佳新導演」、「金馬獎觀眾票選獎最佳影片」與「國際影評人費比西獎」,當時阮鳳儀就感性向製片男友苗華川道謝,「謝謝製片把三年生命奉獻給生命,他是《美國女孩》中最重要的男孩。」

阮鳳儀被求婚成功,將於8月嫁給製片男友苗華川。(圖/翻攝自苗華川IG)

苗華川低調深耕電影圈,不只是《美國女孩》受到肯定,製作短片《島嶼故事》也入選坎城影展基石單元。其實他是聯華神通集團第三代,受熱愛電影的父親苗豐聯影響,踏入電影圈,也是台灣首位製片獲選《富比世》亞洲30 under 30的代表。

如今這位「美國女孩」阮鳳儀心中最重要的男孩,也將成為她人生的另一半,苗華川今年初時開心在社群公布求婚成功的喜訊,寫下「Ended the year with a “yes” and a new beginning,期待在2023年邁向新的階段,開啟新的一頁。」並放上阮鳳儀開心捧著花束、無名指戴上鑽戒的甜蜜照片;阮鳳儀本人也嬌羞認了喜訊tag未婚夫表示:「期待新的一頁。」女方媽媽也跟著轉發,寫著「8月女兒要出嫁了」,開心祝福女兒邁入人生新階段。

阮鳳儀甜蜜認了訂婚喜訊。(圖/翻攝自阮鳳儀IG)

更多 CTWANT 報導