新銳導演阮鳳儀執導《美國女孩》嶄露頭角後，如今她與事業夥伴既男友苗華川即將結婚消息曝光，許多演藝圈友人包括蔡康永、林柏宏等人也是開心祝賀。而與事業夥伴擦出感情火花，甚至一路走向結婚禮堂的例子也不在少數，張震、伍佰都是娶回經紀女友，也因為彼此了解夠深，婚姻都相當甜蜜穩定。

伍佰出道31年，從一開始出道後就是經紀人陳文珮照顧，在女方細心呵護下擦出火花，2003年伍佰在日本福岡娶回經紀人，婚姻維繫至今將近20年依舊甜蜜，伍佰還為愛妻寫下歌曲《牽掛》，歌詞寫下「妳像盛開花朵綻放整個天空，溫暖著我將我擁抱在妳懷中。」相當浪漫。張震與助理莊雯如也是因工作日久生情，兩人婚後8年育有6歲女兒，老婆於公於私都是張震最好的觀眾。

伍佰（左起）、張震、程偉豪都與另一半同為工作夥伴。（圖／本刊攝影組）

導演程偉豪陸續推出《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》等多部電影都收穫許多好評，他與事業夥伴女友金百倫當初因《紅衣小女孩》結緣，一路從工作夥伴晉升感情另一半，而兩人不僅感情好，事業也有默契，共同監製的《當男人戀愛時》找來邱澤、許瑋甯上演虐戀，衝出台幣4.1億亮眼票房，還促成邱澤、許瑋甯這對佳偶，活生生將愛情片變成了紀錄片。

如今程偉豪執導，金百倫監製喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》也將於2月上映，找來許光漢、林柏宏搭檔上演冥婚男男戀，劇情融合靈異、偵探、喜劇，在去年金馬影展首映就衝出好口碑，被看好有望在情人節檔期，一口氣衝出破億票房。

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