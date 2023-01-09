戴安娜自《超級星光大道2》出道，在2014年勇敢公開自己性向，成為台灣第一位公開出櫃的歌手。現職為電商CEO的他，在前年做了「半變性」手術，將乳房切除並進行乳頭重建後，也結束了一段長達4年的戀情，再度恢復單身。近日他難得在社群媒體上放閃，貼出和女友的出遊照，他在接受時報周刊CTWANT專訪時表示，對方是經由朋友介紹、才剛認識兩個月，正是熱戀期。

2007年戴安娜自加拿大返台參加《超級星光大道2》受到矚目，之後組過中性團體「MISSTER」、也推出個人專輯《懺悔》。對於性向和感情都相當大方的他，日前難得在IG限動放閃，曬出女友在飛機上拍他小睡的照片，寫到：「有一種冷叫做太太覺得你冷。」他甜曝透交往對象是圈外人，個性比較低調，「我是認真地在經營這段感情，所以不太會公開她的事情」。是否好消息將近？戴安娜透露已帶見過父母，媽媽也不藏私教了對方幾道家鄉味拿手菜，女友也是一學就會，廚藝相當好。他不否認自己剛滿40歲，很想要定下來結婚，還搞笑說：「我從小到大都是個渴望婚禮的人，結果同婚都過了都還沒結。」

戴安娜近期交了新女友，偶爾會在社群低調放閃。（圖／取自戴安娜臉書）

他透露女友是一般上班族，兩人開始交往後，也讓他改掉了不少生活中不好的習慣，變得健康許多，還跟著對方一起去運動、爬山，「因為她我開始早睡早起、作息正常，也不喝酒了、不吃宵夜，每天早上6點起來做早餐，愛情的力量真的很難講」。兩人還會一早相約去傳統市場買菜，戴安娜笑說活到40歲第一次去市場買菜，發現不僅菜很新鮮，攤販更是親切到不行，「看到我們年輕人來都很開心，不只送蔥、還會送很多菜，要我們以後常來光顧，不要天天都吃外食」，幾個月時間下來，戴安娜說不僅精神變好，就連皮膚都回到17歲當時吹彈可破的狀態，算是交女友後意外的收穫。

受訪時他多次提到希望新戀情不要再「槓龜」了，還打趣說：「出櫃之後講戀情都會『槓龜』，拜託這次麻煩成真！」他感性地說因為疫情，去年家中兩個很親的人離開，都是他親手幫忙辦後事，也對生死有新的體驗，「人生觀改變很大，現在希望自己跟父母、家人健康就好，開始做改變的時候就遇到這個新對象，很感謝對方也滿了解我的」。

現職是電商CEO的戴安娜，完全不眷戀演藝圈的生活。（圖／寧靖股份有限公司提供）

他在7年前轉職從商，2020年開始自立門戶升格為電商平台「Boojimo」的創辦人。在疫情中逆勢開業的戴安娜，靠著敏銳的商業眼光，以及和團隊的密切合作，讓公司第一年就達到收支平衡，去年業績更成長了66%，他也透露今年公司營業額將上看一億，「像是我們的保養品，很多藝人朋友都會自己花錢買，幫我們分享，真的感謝他們的大力支持，也很歡迎大家來跟我們的團隊談合作」，

他也順便為公司招兵買馬，笑說：「公司不僅同志友善，還有兩個女員工懷孕，連不能生第二胎的都生了，我們現在有10個員工，今年年終一定比長榮航空好，老闆也不需要搬行李，保證是良心企業。」正在忙著打包辦公室，預計年後要搬入位於新莊的公司新址，戴安娜有感而發地說：「能平衡在工作跟生活是幸福的，不要為了工作沒有生活，現在是兩個平行的剛剛好，但很怕愛情事業不能兩得意，好不容易楊過遇到小龍女了。」非常搞笑。

過去戴安娜曾是歌手身分，打扮十分中性。（圖／取自戴安娜臉書）

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