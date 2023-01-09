《華爾街日報》報導，拜歐元區通膨率降到個位數及美國薪資增幅低於預期之賜，美國公債進入2023年有好的開始，殖利率在今年第一周明顯下滑，燃起美債從去年低潮翻身的希望。

投資人多將薪資加速增長，視為帶動美國整體通膨的一大關鍵。根據勞工部甫發布的12月非農就業報告，該月平均時薪年增4.6％，低於預估的5％，這有助緩和聯準會（Fed）激進升息的壓力。

市場對Fed設定短期利率的預期，對美債殖利率水位具決定性影響。根據數據供應商Tradeweb，6日10年期美債殖利率收在3.57％，低於2022年封關日的3.826％。

Fed去年12月例會決定將升息幅度，從接連幾次的3碼縮為2碼，但T. Rowe Price投資組合經理史威爾（Mike Sewell）指出，最新非農就業報告的結果，「足以在今年2月及3月的例會，將升息1碼納入考量。」