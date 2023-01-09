日前宣布競選民進黨主席的副總統賴清德，近日全台走透透舉辦「向黨員報告」政見發表會，昨（8）晚他前往台中市南區醒修宮與民眾對談，除承諾未來會大刀闊斧進行改革外，還說不能讓懷疑美國的言論成為社會共識，否則台灣會很危險。

賴清德昨晚台中這一場，擠進不少支持者且意見連連。賴向現場鄉親承諾，未來他會團結黨內力量，一同面對問題，讓民進黨成為中央執政的後盾；第二，他會重振民進黨「清廉勤政愛鄉土」及「綠色執政品質保證」的招牌，杜絕黑金、貪汙，了解年輕人遇到無論是就業、低薪高房價等問題，讓民進黨重新得到信賴支持；第三，他會栽培年輕人，建立公開公平透明的初選制度，讓年輕人有服務機會；第四，民進黨要有新思維，DPP是民進黨的縮寫，D代表民主、P代表和平、P則代表繁榮，未來會為民進黨的新使命打拚。

但賴清德也提到，過去台灣是對抗國民黨，未來則是要面對大陸威脅，包括武器、兵役等，要持續提高保衛台灣的力量，所以不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至讓之成為社會主流共識。

「這對台灣非常不利！」賴清德強調，雖然台灣的民主，是過去許多同志努力才達到的目標，但也不能忘記美國在背後支持，協助壓制當時的國民黨，才讓台灣的民意有機會逐漸邁向民主的道路，因此在提高防衛力量之外，台灣也要持續和民主的陣營站在一起，包括經濟發展等都要持續和美國及更多的國家合作，若讓有心人士把懷疑美國的言論塑造成社會共識，台灣會很危險。