獨行俠宣布釋出32歲的明星控衛肯巴沃克（Kemba Walker），他去年11月底簽下1年無保障合約220萬美元，擔任打了9場比賽，場均8分、1.8籃板、2.1助攻，12月對戰騎士之役，他勇砍32分、5籃板、7助攻，但是獨行俠球團趕在保障合約生效前（美國時間上周五）將他揮棄。

儘管肯巴沃克自信仍有一戰之力，但是獨行俠總管哈里生（Nico Harrison）不太滿意他的健康狀況，早在簽約之初，哈里生就評論過肯巴沃克的左膝舊傷：「一點也不好，畢竟他完成復健了，他感覺這是近兩年來的最佳狀態，我們看看他能撐多久吧。」

肯巴沃克2021-22球季效力尼克，先發37場僅有11.6分、3籃板、3.5助攻，皆是生涯最糟成績，甚至比菜鳥時期還差，尼克球季中途就決定不再讓他上場。季外尼克把肯巴沃克賣到活塞，在季前訓練營之前就慘遭釋出。

簽過頂薪合約的球星之中，肯巴沃克是罕見在合約結束前就衰退到不堪使用的，老東家黃蜂隊在他達到生涯巔峰時賣他到塞爾提克，簽了4年1.41億美元，短短兩季就被送到雷霆買斷，肯巴沃克放棄了其中2000萬美元而沒有領到全額。如今他舊傷纏身，外線命中率低至25%，難以增加球隊的板凳深度，要找到新東家相當不易。