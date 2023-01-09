一名男子聲稱滿足父親臨終心願，才還俗與妻子結婚，後來2人因故離婚，但她卻提告主張婚姻無效，一審判決離婚協議書簽名用印都是她所為、離婚無效，但二審認為，2人當初結婚登記根本沒有證人在結婚書約上「親自」完成簽名，結婚無效不用再討論離婚。可上訴。

她提告主張，與他在2011年9月9日與結婚，2018年間他稱欲出家，為免他人議論，希望與她辦理假離婚，並保證日後會與伊重辦結婚登記，她於是應允和他假辦離婚，但離婚證人未親自見聞，兩造亦無離婚真意，2人婚姻關係存在。

但男子辯稱，他為滿足父親臨終心願，才還俗與她結婚，之後兩造感情不睦早已別居，後來她經營公司失敗，未經同意以他名義簽發票據，經他發現向其反應離婚之意，她心懷愧疚故表同意，並委請其子女擔任證人辦理離婚登

台灣高等法院二審認為，2人結婚當時未有見聞其等均具結婚真意之2名以上證人在系爭結婚書約上完成簽名，雙方婚姻應歸無效，因兩造婚姻已屬無效，即無庸再行討論離婚登記是否屬實。