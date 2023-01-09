汪小菲與大S去年因生活費問題雙方隔空交火，張蘭更是與兒子一個鼻孔出氣，不斷透過直播怒轟大S一家，不過在這場戰火中卻始終未見到汪小菲父親的身影，對此，有大陸網友揭開他的神秘面紗，更稱他為「比汪小菲還帥10倍的男人」，另外也透露他與張蘭的情史。

大陸博主「正道的光」日前透露，汪小菲的生父是「比汪小菲還帥10倍的男人」據悉，汪小菲是直到滿月才見到自己的爸爸，當時汪小菲爸爸手裡還提著小孩的衣服，但張蘭那時竟從他的口袋中翻出一張被揉爛的紙，起初張蘭以為是賣場的發票，但攤開一看才發現是老公前女友寫的信。

汪小菲和父親的合影曝光。（圖／翻攝自微博）

汪小菲父親年輕與汪小菲兒時的樣貌。（圖／翻攝自微博）

不過，該名博主隨後表示，張蘭在自傳《我的九條命》中曾提到，當年認識汪小菲父親時對方還有女朋友「家住的也不遠，2人感情其實不錯，可是對方家裡反對，所以處於一種將斷未斷的狀態」之後兩人順利交往了交往4年，在1981年完婚，那時的張蘭肚子裡早已懷了汪小菲，不過兩人婚姻最終還是畫下了句點，之後張蘭便帶著汪小菲到加拿大打工。

該消息曝光後，立刻引發熱議，許多大陸網友表示，這則訊息量過大，不但暗指張蘭當過小三，更直接揭露汪小菲生父偷吃的過往，不過也有網友認為「張蘭她這算小三嗎？人家當時有女朋友...」、「張蘭講的話，全部都要打個折扣吧！她本身就是一個抓馬女王」。