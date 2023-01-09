38歲女星小甜甜和老公宋先生（宋晉賢）的家暴事件延燒多日，雙方各執己見，僵持不下。宋先生繼上次臉書聲明反駁滑鐵盧後，這次接受媒體採訪吐露心聲，聲淚俱下駁斥小甜甜的五大指控，表明全是扭曲事情。

近日小甜甜與宋先生的家暴事件鬧得沸沸揚揚，宋先生遭到許多網友的撻伐，而他接受《壹蘋新聞網》的採訪，澄清小甜甜對他的指控，說明事情原委並為自己的行為向社會大眾與小甜甜道歉。

宋先生提及聲明稿都是親自撰寫，沒有牧師代寫一說，以及坦承確實動手，並鄭重澄清「沒有再打妳第二次就是最好的道歉」這句話的意思，他想表達的是，承諾接下來不會做脫序行為，結果被解讀成毫無悔意，讓他相當無奈。

這段訪談掀起了網友熱議，「婚姻關係中彼此尊重是重要的，二方失控再動手都是非明智之舉！」、「在教會學到的就是在鏡頭面前要假哭」、「各說各話…無法知道是誰對誰錯」、「米苔目加油！好好長大！」、「打人就是錯了，一次也不行，懺悔吧」