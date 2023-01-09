《日股》成人日 日股休市 07:482023/01/09 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本1月9日周一適逢成人日國定假日，日股休市。 《塑膠股》不妙 台塑上季恐吃「虧」 陸1月零售景氣指數 回升 《科技》集邦：1月上旬面板報價 持平 #日股 #休市 #成人 #1月 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》獲利逆風中前行 凱基證主辦承銷市佔10年居冠 11:282023/01/06 財經 《金融》國銀去年11月放款 近19月首見衰退 07:582023/01/06 財經 《基金》00905臺灣Smart ETF 2月1日除息 17:192023/01/06 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:382023/01/07 財經 富采上月業績腰斬 赤字壓力大 04:102023/01/06 產業．科技 《日股》績優大型股率隊 日經叩關2萬6 12:282023/01/06 財經 《國際產業》英國12月房價連4降 今年估跌8% 16:482023/01/07 財經 小三通「春節專案」首日 入境37人PCR陽性率18.9％ 15:212023/01/07 生活 《基金》大華銀投信：投資防禦為首 醫療保健掛帥 12:182023/01/06 財經 日本第8波疫情延燒 新增死亡病例連兩天創新高 12:332023/01/08 國際 台南菁寮社區新亮點 步穀農創館1月14日開幕 04:102023/01/09 地方新聞 《國際經濟》日物價驚驚漲 實質薪資掉回8年前 11:482023/01/06 財經 《日股》日經2萬6未收復 周線跌0.4% 16:392023/01/06 財經 《傳產》繼承不動產數15年翻1倍 去年又創新高 17:192023/01/06 財經 借力元旦春節假期消費 陸1月零售業景氣指數企穩回升 12:382023/01/06 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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