華南雲雨區東移影響，氣象局表示今天到周三北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，周四後天氣轉晴回溫，氣象專家吳德榮表示，周日強冷空氣南下，下周一至周三有達到寒流、台北測站測得10度以下的機率，最長可能持續到下周五，連冷5天。

氣象局表示，今天到周三（9日至11日）華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，今晚至明天中南部地區也有零星短暫雨；明天、周三（10日、11日）東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北臺灣高溫略降到20度上下，其他地區早晚亦涼，各地低溫大約在17、18度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周四至周六（12至14日），大氣增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱、早晚涼，為暖陽如春且易起霧的天氣。

吳德榮表示，周日（15日）鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北部、東部轉雨，氣溫驟降。下周一至周三（16至18日）受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，仍不一致，達強烈大陸冷氣團或寒流的機率皆存在；為期末模擬，強冷空氣強度及持續時間，下周四（19日）或下周五（20日）起減弱回溫，各國模式仍在調整中，切莫急下定論。至於春節期間的天氣變化，已超過電腦模式的理論極限，過早臆測也是枉然。