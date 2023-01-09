晶睿通訊(3454)111年12月合併營業收入為11.1億元，月減3.82%，年成長91.44%，為歷年同月新高，晶睿通訊表示，旗下代工及品牌事業雙軌並進，並持續聚焦AI安防解決方案及服務，期望今年能延續111年成長態勢。

受惠全球代工及品牌事業訂單增加，晶睿通訊111年12月合併營收11.1億元，月減3.82%，年成長91.44%，為歷年同月新高，累計111年合併營收為99.5億元，年成長82.48%，逼近百億元大關，改寫歷年新高。

晶睿通訊掌握AIoT趨勢，滿足客戶需求，近年來布局及開發AI服務及相關產品，提高場景應用率，消弭各種安防問題，晶睿表示，全球疫情解封，各國積極拓展旅遊商機，公司近期即為日本三重縣伊勢市打造AI人流安防解決方案，加速振興日本旅遊業振興，透過分析人潮，優化商業活動，提高營運管理效率。

展望2023年，晶睿表示，雖然仍有國際局勢變動、通膨、升息等營運變數，公司旗下代工及品牌事業雙軌並進，專注本業發展，並持續聚焦AI安防解決方案及服務，盡力滿足市場需求。