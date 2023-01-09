每個人穿搭都有自己的喜好和特色，一名女網友表示，台灣人不僅不會穿搭也不會配色，路上多數的人都喜歡穿機能外套配緊身褲，尤其是女生，搞得像制服般，認為日系穿搭視覺上寬鬆很舒服， 問台灣人為何無法這樣搭配，不少網友留言回擊「路上男女穿寬褲的比例比緊身褲還多」，也有人說緊身褲很看身材，身材好的人比較適合。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，台灣人不會穿搭就算了，就連簡單的衣著配色都懶，經常穿衣一樣的衣服外出，搞得像制服一樣，以女生來說是機能外套配緊身黑褲或牛仔褲；男生的話也是機能外套搭膝蓋刷白牛仔褲再穿球鞋，清一色都是這種搭配，尤其是女生特別愛穿緊身褲。

原PO表示，在台北很少看到女生穿米色、白色或灰色系的褲子，她說她最喜歡日系的穿搭，認為日本人可以不同款式褲子、顏色去搭配，雖然沒有非常特別，但每個單品都很好看，視覺上也很舒服，「為何台灣無法這樣？跟我們賣的衣服設計有關嗎？」

貼文曝光，網友不認同原PO的說法，「有嗎？台灣路上女生明明幾乎都穿寬褲，緊身褲很少看到」、「我也在台北，妳出社會很久了嗎？現在韓貨一堆落地褲寬褲，要看到黑色緊身褲還比較難」、「沒有吧！穿寬褲的滿多的」。

但也有人認為要依照個人身材穿搭，「我練臀那麼辛苦，當然要穿緊身褲炫耀一下」、「緊身褲是身材好的人穿的」、「其實很多人穿寬褲是為了遮身材缺陷，反而穿緊身褲可以顯腿型」、「審美觀這種事情本來就是不喜歡跳過就好，真的不用這樣要求別人迎合誰」、「審美是很主觀的東西，不要太自以為是比較好吧」、「不是每個人都適合寬褲，所以緊身褲有市場」。