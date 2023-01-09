大陸昨(8日)突然宣布在台灣周邊海空域軍演，重點在演練對陸打擊、對海突擊等內容，檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。昨夜疑似有大批軍機在我方南、北空域進行大量侵擾，為此全台空軍基地在空偵巡及地面警戒機，紛紛緊急升空攔截驅離。

共軍東部戰區微博發文指出，東部戰區新聞發言人施毅表示，1月8日，解放軍東部戰區位台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，「堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑」。

美國總統拜登上月簽署《2023財政年度國防授權法案》，隨後，解放軍東部戰區於12月25日於台灣周邊進行「諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練」，並刻意釋出一張空中眺望中央山脈的照片，明言是針對美台「升級勾連挑釁」而來。

而昨晚台灣西部各空軍基地氣氛異常緊張，從北到南，各基地戰機接連緊急起飛，架次比平常多出，狀況就如去年大陸軍演般，不少住在基地周遭民眾都嗅到一絲不尋常的氣氛，直到大陸東部戰區在官網貼文，才知道原因又是大陸進行軍演。